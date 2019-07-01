Erzurum Ticaret Borsası
16 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 03:10 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 ila 35,01 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,01
|35,01
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|25,03
|25,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
| 14,90
|14,90
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HMS
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