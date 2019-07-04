Erzurum Ticaret Borsası
54 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 4 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:49 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 4 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|6,00
|6,00
|HTS
|Yumurta
|KOLİ
|7,00
|11,50
|8,20
|HTS
|İç Yağı
|KG
|1,75
|12,00
|4,61
|HTS
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