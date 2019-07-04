Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Erzurum Ticaret Borsası

54 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 4 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) patatesin kilogramı 4 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKG 4,00
4,00
4,00 HTS
Kuru SoğanKG 6,00
6,00 6,00 HTS
YumurtaKOLİ 7,00 11,50 8,20 HTS
İç YağıKG 1,75
12,00 4,61 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:49 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otostop çeken genç kız alkollü sürücünün kurbanı oldu 14 yaşındaki çocuk, oyun arkadaşının ellerini kolonya döküp çakmakla yaktı Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor Paris Temyiz Mahkemesi TMSF'nin Cem Uzan'a tazminat ödemesine hükmetti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 16:44:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]