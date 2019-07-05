Erzurum Ticaret Borsası
15 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:41 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,77 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,00
|32,00
|31,77
|HTS
|Patates
|KG
|3,50
|3,50
|3,50
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|8,00
|16,02
|15,14
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|19,00
|24,07
|23,88
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|11,33
|11,66
|11,61
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|27,00
|35,19
|34,93
|HTS
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