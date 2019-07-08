Erzurum Ticaret Borsası
26 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 liradan satıldı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Taze Fasulye
|KG
|3,75
|3,75
|3,75
|HTS
| Taze Soğan
|KG
|3,50
|3,50
|3,50
|HTS
|Yoğurt
|KG
|1,49
|1,49
|1,49
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı
HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi
Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor
Bir yalı için 140 milyon lira istenen İstanbul Boğazı'nda son 9 ayda 7 yalı satıldı!