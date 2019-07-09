Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 34 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 34,00
34,00
34,00
HTS
Kaşar PeyniriKG 24,00
 28,75 25,22 HTS
Civil PeynirKG15,00 24,90 21,60 HTS
Yağlı PeynirKG 13,33
28,50 17,02 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:37 Kaynak: AA
Erzurum, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor Kütahya'daki kazanın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Kim hatalı? Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:36:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]