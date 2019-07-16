Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:39 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,00
| 38,00
| 38,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|15,00
|14,91
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|9,99
|9,99
|9,99
|HTS
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