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Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 38,00 38,00 38,00HTS
Yağlı PeynirKG 14,9015,0014,91HTS
PatatesKG3,023,02 3,02 HTS
Kuru FasulyeKG9,999,99 9,99 HTS

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:39 Kaynak: AA
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