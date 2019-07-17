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Erzurum Ticaret Borsası

3 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14,72 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKG 14,72
14,72 14,72 HTS
Kaşar PeynirKG 26,50 26,50 26,50 HTS
Petek BalKG17,00 17,00
17,00 HTS
Et BüyükbaşKG27,00
27,00 27,00 HMS

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:21 Kaynak: AA
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