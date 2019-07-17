Erzurum Ticaret Borsası
3 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14,72 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:21 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14,72 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Civil Peynir
|KG
|14,72
|14,72
|14,72
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|26,50
|26,50
|26,50
|HTS
|Petek Bal
|KG
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|27,00
|27,00
|27,00
|HMS
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