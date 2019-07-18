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Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 14,6234,0033,80HTS
Yağlı PeynirKG 14,6216,4414,69HTS
Lor PeynirKG5,009,007,82HTS
TereyağıKG35,5538,2037,46HTS

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:45 Kaynak: AA
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