Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:45 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 33,80 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|14,62
|34,00
|33,80
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,62
|16,44
|14,69
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|5,00
|9,00
|7,82
|HTS
|Tereyağı
|KG
|35,55
|38,20
|37,46
|HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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