Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,52 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:45 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,52 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|44,52
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,66
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|HTS
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