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Erzurum Ticaret Borsası

55 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,35 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,35HTS
Kaşar PeyniriKG 30,52HTS
TereyağıKG 28,54HTS
İnek SütüADET2,12HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:46 Kaynak: AA
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