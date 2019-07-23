Erzurum Ticaret Borsası
55 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,35 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:46 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,35
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|30,52
|HTS
|Tereyağı
|KG
|28,54
|HTS
|İnek Sütü
|ADET
|2,12
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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