Erzurum Ticaret Borsası
55 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,76 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:51 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,76 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,76
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|13,87
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,91
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|13,45
|HTS
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