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Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31-42 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31-42 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG31,00 42,00 38,50 HTS
Kuru SoğanKG 3,00 3,003,00HTS
Civil PeyniriKG 12,00 12,00 12,00 HTS
PatatesKG3,503,50 3,50 HTS
YumurtaKG0,53 0,53 0,53 HTS

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:00 Kaynak: AA
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