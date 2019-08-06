Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31-42 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:00 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) Büyükbaş hayvan etinin kilogramı 31-42 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,00
|42,00
|38,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|3,00
|3,00
|3,00
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|12,00
|12,00
|12,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,50
|3,50
|3,50
|HTS
|Yumurta
|KG
|0,53
|0,53
|0,53
|HTS
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