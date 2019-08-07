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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,97 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 29,0033,5029,97HTS
Patates KG 0,952,631,98HTS
Kuru SoğanKG1,552,572,30HTS
Kuru FasulyeKG10,5011,8810,95HTS
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:03 Kaynak: AA
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