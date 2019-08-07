Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,97 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:03 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 29,97 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|29,00
|33,50
|29,97
|HTS
|Patates
|KG
|0,95
|2,63
|1,98
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,55
|2,57
|2,30
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|10,50
|11,88
|10,95
|HTS
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