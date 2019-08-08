Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,87 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:34 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,87 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|32,05
|69,00
|41,87
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,01
|33,01
|33,01
|ESKS
|Kuru Soğan
|KG
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Patates
|KG
|4,00
|4,00
|4,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu
Satış
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