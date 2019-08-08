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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,87 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,87 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 32,0569,0041,87ESKS
Et KüçükbaşKG 33,01
33,01 33,01 ESKS
Kuru SoğanKG5,50
5,50 5,50 HTS
Patates KG4,00
4,00 4,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:34 Kaynak: AA
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