Erzurum Ticaret Borsası
59 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:12 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|36,00
|36,00
|36,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|16,00
|16,00
|16,00
|HTS
|Yumurta
|KOLİ
|5,56
|9,00
|7,66
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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