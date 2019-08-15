Erzurum Ticaret Borsası
12 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:37 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|5,40
|6,00
|5,47
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|31,00
|26,55
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|15,00
|14,93
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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