Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Erzurum Ticaret Borsası

12 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 35,00
35,00

35,00

HTS
Kuru SoğanKG 5,40
6,005,47HTS
Kaşar PeyniriKG23,8031,0026,55HTS
Yağlı PeynirKG14,9015,0014,93HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ete yüzde 20 zam yolda!
Oyuncu Çağatay Ulusoy, saçlarını kazıttı Ukrayna'dan gelip İzmir'e gelen kadın otel odasında istismara uğradı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Komünist Başkan: Böyle kapıların olduğunu bilmiyorduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 16:50:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]