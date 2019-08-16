Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Erzurum Ticaret Borsası

48 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 39 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 39,0039,00 39,00 HTS
TereyağıKG 25,0034,0029,32HTS
Kaşar PeyniriKG18,5030,0023,70HTS
Yağlı PeynirKG9,509,509,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı, 4 bin 827 TL ceza yedi
CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 18:57:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]