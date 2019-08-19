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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,19 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,19 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 22,00
32,00 31,19 HMS
Et KüçükbaşKG 38,50
38,50 38,50 HMS
PatatesKG1,75
1,75 1,75 HMS
TereyağıKG 36,26
37,99 37,71 HTS
Civil PeyniriKG 15,00
15,00 15,00 HTS
Yağlı PeyniriKG13,04
13,04 13,04 HTS
Lor PeyniriKG4,50
4,50 4,50 HMS
İnek SütüKG 2,36
2,50 2,45 HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: AA
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