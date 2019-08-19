Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,19 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:22 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,19 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|22,00
|32,00
|31,19
|HMS
|Et Küçükbaş
|KG
|38,50
|38,50
|38,50
|HMS
|Patates
|KG
|1,75
|1,75
|1,75
|HMS
|Tereyağı
|KG
|36,26
|37,99
|37,71
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Yağlı Peyniri
|KG
|13,04
|13,04
|13,04
|HTS
|Lor Peyniri
|KG
|4,50
|4,50
|4,50
|HMS
|İnek Sütü
|KG
|2,36
|2,50
|2,45
|HMS
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