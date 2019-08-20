Erzurum Ticaret Borsası
38 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan satıldı.
Erzurum Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,39
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|HTS
|Lor Peynir
|KG
|8,92
|HTS
|Tereyağ
|KG
|37,18
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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