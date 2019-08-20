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Erzurum Ticaret Borsası

38 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,39HTS
Et KüçükbaşKG 33,00HTS
Lor PeynirKG 8,92HTS
TereyağKG37,18HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 04:18 Kaynak: AA
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