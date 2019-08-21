Erzurum Ticaret Borsası
56 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,48 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:38 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,48 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,48
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|25,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|HTS
|Buğday
|KG
|1,38
|HTS
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