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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,32 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 41,32

ESKS
Et KüçükbaşKG 33,00

ESKS
YumurtaKG 0,59

HTS
YoğurtKG3,64

HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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