Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,32 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:28 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
| 41,32
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|ESKS
|Yumurta
|KG
|0,59
|HTS
|Yoğurt
|KG
|3,64
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
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