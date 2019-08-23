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Erzurum Ticaret Borsası

27 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 40,00

HTS
Et KüçükbaşKG 32,50

HTS
Kaşar PeyniriKG 31,00

HTS
Yağlı PeynirKG15,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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