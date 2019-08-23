Erzurum Ticaret Borsası
27 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:28 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
| 40,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|32,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,00
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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