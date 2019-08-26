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Erzurum Ticaret Borsası

28 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,65 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,65 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 32,00

60,43 37,65 HTS
Et KüçükbaşKG 38,02

38,02 38,02 HTS
PatatesKG3,00

3,02 3,01 HTS
TereyağıKG 35,00

35,00 35,00 HTS
Civil PeyniriKG 14,00

14,00 14,00 HTS
Yağlı PeyniriKG14,90 14,90 14,90 HTS
Kaşar PeyniriKG23,80

31,00 30,90 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:02 Kaynak: AA
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