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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG 38,81

HTS
Kaşar Peyniri KG 25,00

HTS
Civil PeynirKG 15,06

HTS
YumurtaKoli8,58

HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:22 Kaynak: AA
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