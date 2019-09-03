Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:22 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 38,81 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
| 38,81
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|25,00
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|15,06
|HTS
|Yumurta
|Koli
|8,58
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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