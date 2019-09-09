Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:28 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
| 35,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|24,93
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,93
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|6,00
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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