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Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG 35,00HTS
Kaşar PeyniriKG24,93 HTS
Yağlı Peynir KG 14,93

HTS
Kuru SoğanKG 6,00

HTS
PatatesKG3,02

HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:28 Kaynak: AA
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