Erzurum Ticaret Borsası
8 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etin kilogramı ortalama 33,19 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:20 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etin kilogramı ortalama 33,19 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
| 33,19
|HTS
|Yumurta
|Koli
|8,17
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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