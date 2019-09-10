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Erzurum Ticaret Borsası

8 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etin kilogramı ortalama 33,19 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB), büyükbaş hayvan etin kilogramı ortalama 33,19 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 33,19 HTS
YumurtaKoli8,17 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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