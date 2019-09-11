Erzurum Ticaret Borsası
37 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 32,50 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:20 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 32,50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
| 32,50
|HTS
|Bulgur
|KG
|3,49
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,50
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,44
|HTS
|Turşu
|KG
|2,80
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Apple yeni tanıttığı TV+ uygulamasıyla Netflix'e rakip oluyor Süleyman Turan'ın tabutundaki pankart tepki çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'lilerin sorunlarının çözülmesi için talimatı verdi