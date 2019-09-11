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Erzurum Ticaret Borsası

37 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 32,50 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB), tereyağının kilogramı ortalama 32,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı KG 32,50HTS
BulgurKG3,49HTS
Yağlı Peynir KG 17,50

HTS
Kaşar PeyniriKG 26,44HTS
TurşuKG2,80HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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