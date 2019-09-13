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Erzurum Ticaret Borsası

49 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,14 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 31,50

69,00 41,14 ESKS
Et KüçükbaşKG 33,00

33,0033,00ESKS
Yağlı PeyniriKG17,00 17,00 17,00 HTS
Kaşar PeyniriKG35,00

35,00 35,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:32 Kaynak: AA
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