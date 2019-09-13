Erzurum Ticaret Borsası
49 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,14 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:32 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41,14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,50
|69,00
|41,14
|ESKS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Yağlı Peyniri
|KG
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı
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