Erzurum Ticaret Borsası
42 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,85 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:00 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,00
|32,00
|31,85
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,57
|6,00
|2,82
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|9,00
|15,00
|14,62
|HTS
|Patates
|KG
|2,63
|3,50
|2,69
|HTS
|İnek Sütü
|KG
|1,50
|1,50
|1,50
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış
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