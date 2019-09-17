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Erzurum Ticaret Borsası

50 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 44 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 44,00

44,00 44,00 HTS
Et KüçükbaşKG 31,50

39,0033,80ESKS
Yağlı PeynirKG17,21 17,2117,21 HTS
Kaşar PeyniriKG30,94

30,94 30,94 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

Et ve Süt Kurumu, Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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