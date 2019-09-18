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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 24 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Civil PeynirKG 9,0016,679,64HTS
Kaşar PeyniriKG 24,0024,0024,00HTS
Lor PeynirKG5,00 14,72 9,03HTS
Yağlı PeynirKG14,81

18,7617,42HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 07:02 Kaynak: AA
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