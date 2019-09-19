Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:02 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı 14 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|KG
|5,99
|5,99
|5,99
|HTS
|Kuru soğan
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Civil peynir
|KG
|14,00
|14,00
|14,00
|HTS
|Sarımsak
|KG
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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