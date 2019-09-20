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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 42,50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 42,5042,50 42,50 HTS
PirinçKG 7,50

7,50 7,50 HTS
BulgurKG4,004,004,00HTS
NohutKG12,00

12,0012,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 04:56 Kaynak: AA
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