Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 41 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 41,00

41,00 41,00 HTS
Et KüçükbaşKG 33,00

33,0033,00 HTS
Yağlı PeyniriKG14,90

15,00 14,92 HTS
Civil PeyniriKG 10,00 16,27 11,33 HTS
Kaşar PeyniriKG23,80 31,02 27,90 HTS
PatatesKG 3,02 3,02 3,02 HTS
TerayağıKG 30,06 35,00 30,29 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Nur Fettahoğlu'nun eşi Amerika'da 6 milyar dolarlık yatırımın başına geçti
40 yıllık mağara hayatı biten İskender amca, banyo taleplerini geri çevirdi "Nasıl çektirmek istersiniz?" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Eşini birliğine teslim edip dönen kadın, kazada çocuğu ile can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:53:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]