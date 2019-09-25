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Erzurum Ticaret Borsası

5 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 34,95

37,00 36,58 HTS
Et KüçükbaşKG 37,00

37,00 37,00 HTS
PatatesKG 2,50

2,50 2,50 HTS
Kuru Soğan KG 1,80 1,80 1,80 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:34 Kaynak: AA
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