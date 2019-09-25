Erzurum Ticaret Borsası
5 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:34 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 37,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|34,95
|37,00
|36,58
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|37,00
|37,00
|37,00
|HTS
|Patates
|KG
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|1,80
|1,80
|1,80
|HTS
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