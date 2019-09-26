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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 27,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG 23,00

31,00 27,85 HMS
PatatesKG 1,30

1,30 1,30 HTS
Kuru Soğan KG 1,30 1,30 1,30 HTS
Tereyağı KG 34,25 34,25 34,25 HTSG
Kaşar PeyniriKG 26,00 26,00 26,00 HTS
İnek Sütü KG 2,12 2,12 2,12 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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