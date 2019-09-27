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Erzurum Ticaret Borsası

8 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 27 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et Büyükbaş KG 27,00 27,00 27,00 HMS
TereyağıKG25,0025,0025,00HTS
YoğurtKG1,491,49 1,49 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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