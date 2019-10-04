Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,07 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:06 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 43,07 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
| 43,00
| 44,00
| 43,07
|HTS
|Kuru soğan
|KG
| 6,00
| 6,00
| 6,00
|HTS
|Yağlı peynir
|KG
| 13,75
| 13,75
| 13,75
|HTS
|Patates
|KG
| 3,00
| 3,00
| 3,00
|HTS
|Salatalık
|KG
| 3,75
| 3,75
| 3,75
|HTS
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