Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,83 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:50 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 31,83 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|31,31
|34,45
|31,83
|HMS
|Yumurta
|KG
|0,59
|0,59
|0,59
|HTS
|Kuru İncir
|KG
|26,00
|26,00
|26,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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