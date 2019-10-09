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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 92 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 92 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Lor PeynirKG 21,0021,0021,00HTS
KavurmaKG92,0092,0092,00HTS
Kaşar PeyniriKG26,00

35,0027,92HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:52 Kaynak: AA
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