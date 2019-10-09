Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 92 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:52 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kavurmanın kilogramı 92 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Lor Peynir
|KG
|21,00
|21,00
|21,00
|HTS
|Kavurma
|KG
|92,00
|92,00
|92,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|26,00
|35,00
|27,92
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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