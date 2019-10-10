Erzurum Ticaret Borsası
29 dakika önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,63 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:56 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,63 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|kg
|2,63
|2,80
|2,63
|HTS
|Kuru soğan
|kg
|2,57
|3,90
|2,59
|HTS
|Yumurta
|kg
|0,35
|0,45
|0,41
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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