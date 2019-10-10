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Erzurum Ticaret Borsası

29 dakika önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,63 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) patatesin kilogramı ortalama 2,63 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Patateskg2,632,802,63HTS
Kuru soğankg2,573,902,59HTS
Yumurtakg0,350,450,41HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:56 Kaynak: AA
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