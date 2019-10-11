Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|kg
|28,90
|28,90
|28,90
|HTS
|Kaşar peyniri
|kg
|23,00
|25,00
|23,89
|HTS
|Yağlı peynir
|kg
|14,72
|17,81
|14,79
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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