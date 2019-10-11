Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası, System.String[]

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28,90 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşkg28,9028,9028,90HTS
Kaşar peynirikg23,0025,0023,89HTS
Yağlı peynirkg14,7217,8114,79HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor
Uzayda yürüyen ilk insan hayatını kaybetti Hamsi fiyatlarındaki oynaklık Borsa İstanbul'u aratmıyor Nebiyan kestanesi yöre halkının geçim kaynağı oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:46:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]