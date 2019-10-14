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Erzurum Ticaret Borsası

2 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 39,87 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 39,87 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG38,5058,0039,87HTS
Kaşar PeyniriKG 31,00

31,00 31,00 HTS
Kuru FasulyeKG9,999,99 9,99 HTS
PatatesKG3,02

3,02 3,02 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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