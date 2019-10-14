Erzurum Ticaret Borsası
2 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 39,87 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:44 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş etinin kilogramı ortalama 39,87 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|38,50
|58,00
|39,87
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|31,00
|31,00
|31,00
|HTS
|Kuru Fasulye
|KG
|9,99
|9,99
|9,99
|HTS
|Patates
|KG
|3,02
|3,02
|3,02
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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