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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 33 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 33 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKG 33,00

33,00 33,00 HTS
Lor PeynirKG 6,50

9,006,73HTS
Yağlı PeynirKG14,90 14,90 14,90 HTS
Kaşar PeyniriKG32,99

32,99 32,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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