Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:08 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|KG
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|KG
|23,80
|32,31
|25,31
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|14,90
|15,00
|14,94
|HTS
|Civil Peyniri
|KG
|10,00
|13,00
|12,76
|HTS
|Kuru Soğan
|KG
|2,60
|6,00
|4,99
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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