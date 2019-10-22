Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 34 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 34 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar Peynir
|KG
|34,00
|34,00
|34,00
|HTS
|Tereyağı
|KG
|33,50
|33,90
|33,51
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|25,00
|25,00
|29,99
|HMS
|Yağlı Peynir
|KG
|15,00
|17,50
|16,19
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|14,00
|20,00
|15,20
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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