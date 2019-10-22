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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 34 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirin kilogramı 34 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar PeynirKG 34,00 34,00 34,00

HTS
Tereyağı KG 33,50

33,90

33,51

HTS

Et Büyükbaş KG 25,00 25,00 29,99 HMS
Yağlı PeynirKG15,00 17,50 16,19 HTS
Civil PeynirKG14,00 20,00 15,20 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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