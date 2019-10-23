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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,24 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKG33,66 42,50 34,24 HTS
Et küçükbaşKG 33,00 35,00 34,30 HTS
Patates KG0,35 1,50 0,73 HMS
Kuru soğanKG0,35 1,25 0,65 HMS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:12 Kaynak: AA
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