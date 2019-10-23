Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,24 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 34,24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|KG
|33,66
|42,50
|34,24
|HTS
|Et küçükbaş
|KG
|33,00
|35,00
|34,30
|HTS
|Patates
|KG
|0,35
|1,50
|0,73
|HMS
|Kuru soğan
|KG
|0,35
|1,25
|0,65
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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