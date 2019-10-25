Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 46,53 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 46,53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Küçükbaş
|KG
|46,53
|46,53
|46,53
|HTS
|Et Büyükbaş
|KG
|30,00
|46,55
|43,60
|HTS
|Civil Peynir
|KG
|10,00
|10,00
|10,00
|HTS
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