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Erzurum Ticaret Borsası

1 saat önce

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 46,53 liradan satıldı.

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Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 46,53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL) ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et KüçükbaşKG 46,53 46,53 46,53 HTS
Et Büyükbaş KG30,00

46,55

43,60 HTS
Civil PeynirKG10,00 10,00 10,00 HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Erzurum, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:46 Kaynak: AA
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