Erzurum Ticaret Borsası
1 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,52 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:26 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 28,52 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|24,75
|39,70
|28,52
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|39,00
|41,00
|40,08
|HTS
|Yağlı Peynir
|KG
|17,50
|17,50
|17,50
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|29,00
|29,00
|29,00
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
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