Erzurum Ticaret Borsası
6 saat önce
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:20 Kaynak: AA
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et Büyükbaş
|KG
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Et Küçükbaş
|KG
|33,00
|33,00
|33,00
|ESKS
|Yağlı Peynir
|KG
|18,06
|18,06
|18,06
|HTS
|Kaşar Peynir
|KG
|22,22
|22,22
|22,22
|HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı
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